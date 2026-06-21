Petro denunció "muchas irregularidades" en reñida votación que dio como ganador a De la Espriella

El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció este domingo "muchas irregularidades" en la reñida votación de las elecciones presidenciales, que con el 99,65 % del conteo preliminar gana el ultraderechista Abelardo de la Espriella con 0,95 puntos porcentuales al oficialista Iván Cepeda.

"Deben ser impugnadas las mesas sin firma de jurados de inmediato. Aun no se puede saber quién es el presidente y hay muchas irregularidades", expresó Petro en X.

Según el conteo preliminar, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, suma 12.921.702 votos (49,65 %), y Cepeda, del Pacto Histórico, el partido de Petro, acumula 12.673.392 sufragios (48,70 %).

El mandatario aseguró que la Registraduría, que organiza las elecciones, está subiendo formularios electorales "sin firmas de jurados".

"Esas mesas deben ser de inmediato impugnadas es estricto que los formularios vayan firmados (...) La votación casi empatada, nadie llega al 50% obliga a esperar los escrutinios. En el último boletín de preconteo van 49 % versus 48 %", añadió el presidente.

El mandatario señaló que "no se puede proclamar" a ninguno de los dos candidatos como presidente porque "es el escrutinio el que determina quién es el presidente".

"Obedezco a los jueces. Tranquilidad entre la ciudadanía por favor. La realidad nos da un país partido por la mitad e injerencia extranjera quitándonos la libertad", expresó Petro, en referencia a los apoyos que ha recibido De la Espriella de los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Argentina, Javier Milei.

El mandatario advirtió la necesidad de sacar adelante "un acuerdo nacional" para "mantener la patria y la paz en los años por venir".

Tres personas detenidas por conductas irregulares en elecciones

Las autoridades colombianas capturaron este domingo a tres personas por conductas irregulares relacionadas con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, informó la Fiscalía General.

El organismo reportó la detención de un ciudadano que intentó suplantar a un testigo electoral en Villavicencio, capital del departamento del Meta (centro), de otro votante que trató de sufragar por una persona distinta en Inírida, en el departamento amazónico de Guainía, y de un hombre que destruyó una urna electoral en Valledupar, capital del departamento caribeño del Cesar.

La entidad señaló además que otras 31 personas fueron capturadas en diferentes regiones del país por órdenes judiciales vigentes por delitos como secuestro, homicidio, delitos sexuales, extorsión y fuga de presos.

Por su parte, la Procuraduría General (Ministerio Público) informó que ha recibido 521 denuncias de posibles conductas que podrían afectar la jornada electoral, de los cuales 242 fueron presentados por ciudadanos y el resto por funcionarios desplegados en los puestos de votación, la Cancillería y distintas personerías del país.

Además, las autoridades militares incautaron 114 millones de pesos (unos 29,8 millones de pesos chilenos) que eran transportados por tres personas en una camioneta en el municipio de Cantagallo, en el departamento de Bolívar (norte), caso que es investigado para determinar el origen y destino de los recursos.

Cepeda reconoció la derrota, pero señaló que impugnarán 33.000 mesas

El candidato presidencial de izquierda Iván Cepeda reconoció este domingo los resultados preliminares de la segunda vuelta electoral en Colombia, que dan el triunfo por estrecho margen al ultraderechista Abelardo de la Espriella, pero anunció que su campaña impugnará 33.000 mesas de votación durante el escrutinio oficial.

"Hemos llegado a esta última instancia con la más estrecha diferencia en votos que registre cualquier elección de segunda vuelta en la historia electoral colombiana", afirmó Cepeda en una declaración ante sus seguidores en Bogotá, tras conocerse el resultado del 99,91 % de las mesas informadas, que le otorgan 12,7 millones de votos (48,70 %), frente a los 12,9 millones de De la Espriella (49,65 %).

El candidato del Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro, aseguró que tanto él como su movimiento respetan las reglas democráticas y reconocen el resultado arrojado por el preconteo.

"Lo hemos afirmado: el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, todas y todos nuestros dirigentes somos demócratas. Lejos de nosotros el autoritarismo y la arbitrariedad. El preconteo que se ha realizado en la noche de hoy lo reconocemos como un dato oficial", manifestó.

Sin embargo, informó que los equipos jurídicos y de vigilancia electoral de su campaña ya iniciaron la impugnación de 33.000 mesas en todo el país.

"Nuestro grupo de testigos, decenas de miles de abogadas y abogados, están procediendo a impugnar 33.000 mesas en todo el país. Una a una deberán ser objeto del escrutinio", señaló.

Cepeda aprovechó su intervención para asegurar que no permitirá que "retrocedan las conquistas sociales" logradas por el actual Gobierno, que concluirá el próximo 7 de agosto.

Cepeda, que es senador, agregó que el sector de izquierdas está dispuesto a dialogar por la unidad del país: "Estamos dispuestos al diálogo, estamos dispuestos a la concertación, siempre y cuando sea respetuosa".

Cepeda también destacó la alta participación registrada en la jornada electoral que alcanzó el 63,57 % y aseguró que una mayor movilización ciudadana constituye "una buena noticia para el país".