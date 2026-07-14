Colombia: 39 personas fueron rescatadas tras ser secuestradas por el ELN

Las 39 personas que habían sido secuestradas este martes en el departamento colombiano del Chocó por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fueron rescatadas por el Ejército en una operación que dejó dos soldados muertos.

"En desarrollo de esta operación, orientada a proteger la vida y la libertad de los colombianos, nuestros soldados profesionales Elibert Ducuara Mosquera y Jean Carlos Vallejo Vargas ofrendaron su vida cumpliendo el más alto deber con la patria", expresó el comandante general de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López Barreto.

Las 39 personas, entre ellas un menor de edad, fueron secuestradas mientras se movilizaban en dos autobuses por una carretera del departamento del Chocó, en el noroeste del país.

"El Ejército Nacional ha extraído con éxito a las 39 personas que se encontraban retenidas en la vía Quibdó-Medellín por el bloqueo impuesto por parte del ELN", manifestó en X la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi.

La autoridad agregó que todos los ciudadanos "se encuentran bien" y que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad estatal dedicada al cuidado de la infancia, verificará "la condición de los menores" afectados por la acción armada.

La vicepresidenta saliente de Colombia, Francia Márquez, fue una de las primeras autoridades en rechazar el secuestro y condenó la muerte de los dos soldados, así como las heridas sufridas por otros seis militares.

Este secuestro ocurrió una semana después de que el ELN privara de la libertad a ocho personas en circunstancias similares en el convulso departamento del Cauca, en el suroeste del país, quienes continúan cautivas.

El ELN es la última gran guerrilla activa de Colombia y una de las organizaciones armadas ilegales más poderosas de América Latina. Según la Fundación InSight Crime, cuenta con más de 6.000 integrantes.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro entabló negociaciones con el ELN al comienzo de su mandato, en 2022, pero los diálogos quedaron suspendidos en 2025 y nunca se reanudaron.