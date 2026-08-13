Joven murió aplastada tras proteger a su perro durante terremoto en Colombia

Una joven abogada murió mientras intentaba proteger a su perro, que había quedado atrapado bajo los escombros de un edificio que colapsó tras el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia.

Se trata de Lenny Ruiz Fernández, conocida por su labor en defensa de los animales y al vínculo que mantenía con su mascota, Salomón.

Los equipos de rescate trabajaron durante horas entre los restos de concreto para buscar a la mujer, sin esperar encontrar al perrito con vida debajo de ella.

Según dieron a conocer medios internacionales, la posición en que fue encontrada Fernández habría permitido que su cuerpo protegiera al animal de parte de los escombros, lo que le permitió sobrevivir al derrumbe.

La noticia causó conmoción entre los rescatistas y posteriormente se extendió a las redes sociales, donde familiares, amigos y personas que conocieron su trabajo destacaron el compromiso que mantuvo durante años con la protección animal.

Fernández había formado parte de la Junta Defensora de Animales de Pasto, organización desde la que participó en distintas iniciativas vinculadas al bienestar de los animales, mientras que tras conocerse su muerte comenzaron a circular numerosos mensajes para despedirla.