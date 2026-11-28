La Serena rescató un empate ante Colo Colo y se ilusionó con entrar a Sudamericana
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La Serena rescató un empate ante Colo Colo y se ilusionó con entrar a Sudamericana
Deportes La Serena se llevó un 2-2 en su visita al Estadio Monumental ante el campeón Colo Colo, por la penúltima fecha de la Liga de Primera. Pese al doblete de Joaquín Sosa, goles de Matías Marin y Gonzalo Figueroa dieron el empate que acercaron al cuadro de Felipe Gutiérrez a una inédita clasificación a Copa Sudamericana con el quinto lugar parcial en la tabla.
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