Petro insinuó en su último discurso al pueblo que volverá

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este lunes, en su último discurso al pueblo como mandatario, que su despedida será "transitoria" cuando deje el poder el próximo 7 de agosto a su sucesor, Abelardo de la Espriella, elegido el pasado 21 de junio.

"Quise venir aquí a despedirme por ahora en lo que será ya el último discurso hecho ante la población en esta Colombia y en mi gobierno (...) y sabiendo en qué sitio estamos y por qué quisimos hacer esta manifestación de despedida transitoria aquí, podemos hablar ya de los problemas de Colombia", dijo ante una multitud reunida en el populoso sector de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

Petro afirmó el domingo que aceptó asumir la jefatura política de su partido, el Pacto Histórico, cuando deje la Presidencia, después de unas vacaciones que aseguró se merece tras cuatro años de Gobierno.

"Me han pedido en Tunja que sea jefe político del Pacto Histórico, cuando salga de la Presidencia de la República (...) acepto la propuesta de mi partido", escribió en su cuenta de X, un día después de que el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, derrotado por De la Espriella en las urnas, planteara esa posibilidad durante un acto en esa ciudad, capital del departamento de Boyacá (centro).

En el discurso, pronunciado este lunes con motivo del Día de la Independencia de Colombia, Petro dijo estar "orgulloso de haber gobernado estos cuatro años" y de los resultados de su gabinete de ministros.

"Pudo ser mejor, claro, pero es un gobierno que creo que pasará a las páginas de la historia como uno de los mejores gobiernos de la historia de Colombia", agregó sobre su periodo presidencial, que comenzó el 7 de agosto de 2022.

El mandatario presentó algunos datos de su gestión, principalmente de reducción de la pobreza y de la violencia, así como de avances sociales y acusó a la prensa de ocultar esos indicadores.

"Lo que demuestran todos los datos (...) es que los niveles de construcción y equidad social, que la tasa de desempleo más baja del siglo, que la tasa de ocupación laboral más alta del siglo, que la tasa de pobreza más baja del siglo, que la tasa de pobreza extrema más baja del siglo, se ha presentado en el gobierno progresista de Gustavo Petro", manifestó.

Según el mandatario, que se presentó ante el público con una camiseta negra que dice en letras amarillas "Somos la tierra del jaguar", esos avances fueron posibles "porque construimos la política con el corazón, con la sinceridad de nuestras ideas, principios y sentimientos, cerebro y corazón".

"Deberíamos haber reelegido el Gobierno, es lo racional, y les tengo que decir que el pueblo eligió como presidente de Colombia a Iván Cepeda", agregó el mandatario sobre el candidato de la izquierda, que fue derrotado por De la Espriella, cuyo triunfo no reconoce.