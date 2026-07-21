Cadena española Meliá cierra todos sus hoteles en Cuba: "Notables dificultades"

La cadena hotelera española Meliá, que posee 34 recintos en Cuba, cesará este viernes 24 de julio toda su actividad en la isla caribeña, ante las "notables dificultades" operativas, legales y económico-financieras en el país tras el bloqueo de Estados Unidos.

Meliá comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que su filial en Portugal, Ilha Bela Gestao e Turismo, a través de la que opera en Cuba en régimen de gestión, tomó la decisión de concluir la prestación de servicios en todos los establecimientos en la isla.

La decisión es consecuencia de las "notables dificultades de carácter operativo, legal, económico y financiero que, persistentemente, han venido y vienen afectando" a Cuba, tras el endurecimiento del embargo de EE.UU., que imposibilitan "de hecho y de derecho" una "mínima estabilidad operativa", señala la compañía.

El cese de actividad se extiende al uso de marcas autorizadas, a la actividad de recepción de turistas y a la cadena de suministros locales que abastecían a los establecimientos.

En mayo pasado, y a partir de los resultados operativos del primer trimestres de 2026, Meliá confirmó que había cerrado el 50% de su capacidad en Cuba, que ascendía a 14.053 habitaciones.

La principal empresa hotelera extranjera en Cuba

Meliá es uno de los mayores operadores hoteleros en Cuba y el principal de capitales extranjeros; aunque no es propietaria de los hoteles, que son de titularidad estatal a través de grupos como Gaesa (ligada al Ejército cubano), Cubanacan o el propio Ministerio de Turismo, y únicamente gestiona los establecimientos.

Este sistema supone que la cadena aporta, además de la marca, sus sistemas de reservas, sus medios de comercialización y los procedimientos operativos, y cobra una tarifa por la gestión y un bonus en función de los resultados.

Normalmente el personal directivo es de la compañía española, en tanto que el resto de los trabajadores dependen de las operadoras públicas cubanas, con lo que la salida de Cuba apenas tiene impacto en el empleo, según fuentes de la compañía.