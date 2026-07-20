Casi 70% de Cuba vuelve a quedar sin energía eléctrica

Los prolongados apagones en Cuba afectarán este lunes de forma simultánea hasta casi el 66 % del país, cuando ocurra el mayor corte del suministro en el momento de mayor demanda (tarde-noche), según un análisis elaborado a partir de datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE).

El país caribeño afronta una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de Estados Unidos, medida que el Ejecutivo de La Habana ha calificado de "genocida" y por la que acusa a la Administración de Washington de estar "asfixiando" a la isla.

El gobierno cubano ha reconocido, además, que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) es "crítica", afectado tanto por el bloqueo petrolero como por la obsolescencia de las termoeléctricas en la isla, con décadas de explotación y sin las inversiones precisas para su correcto mantenimiento.

Los cortes diarios de electricidad alcanzaron este pasado fin de semana las 16 horas consecutivas en La Habana, mientras que en el resto del país superan las 48 horas seguidas.

En este contexto, la UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada una capacidad de generación de apenas 1.120 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.200 MW.

Así, el déficit (la diferencia entre oferta y demanda) será de 2.080 MW y la afectación estimada (lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados) alcanzará 2.110 MW.