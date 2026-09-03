Sismo de magnitud 6,3 sacudió a Alaska y ya registra una decena de réplicas

Un terremoto de magnitud 6,3 sacudió este jueves las costas del estado estadounidense de Alaska, en el noroeste del país, movimiento que por ahora no deja reportes de posibles víctimas o daños materiales.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) detalló que el epicentro se ubicó unos 84 kilómetros al suroeste de Nikolski, y que el sismo se registró aproximadamente a 35 kilómetros de profundidad.

Según el Centro de Terremotos de Alaska, en tanto, se han registrado alrededor de una decena de réplicas tras el movimiento telúrico, incluidas al menos tres por encima de la magnitud 4.

Por su parte, el Centro de Tsunamis del Pacífico ha descartado emitir alertas de momento.

Se trata del quinto movimiento de notable magnitud registrado en el continente americano en lo que va del año: el más reciente tuvo lugar en Ayacucho, Perú, con una intensidad de 7,2 grados.

Previamente, a mediados de agosto, un terremoto de magnitud 7,4 causó estragos en Colombia, y en julio pasado hubo otro de 7,3 en Chiapas, México.

Pero sin duda, el más devastador fue el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela, con magnitudes de 7,5 y 7,2, evento que dejó más de 6.000 fallecidos.