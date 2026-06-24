Terremoto de magnitud 7,5 sacudió el centro de Venezuela

Un terremoto de magnitud 7,5 se sintió este jueves en gran parte de Venezuela, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés).

El organismo detalló que el epicentro se ubicó 28 kilómetros al noroeste del municipio de Montalbán, estado de Carabobo (unos 300 kilómetros al este de Caracas), con hipocentro a 13 kilómetros de profundidad.

Numerosos habitantes de la capital salieron a las calles para resguardarse en medio del movimiento telúrico, mientras en redes sociales empezaron a circular imágenes de viviendas en las que el sacudón hizo caer diversos objetos.

El último sismo similar ocurrido en Venezuela fue en 2018, de una magnitud de 7,3 en el estado de Sucre y afectó a países de la región como Brasil, Guyana y varias islas del Caribe.

A través de Twitter, y desde el extranjero, la opositora María Corina Machado solidarizó con sus compatriotas "en estas horas de angustia".

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, llamó a "tener mucho cuidado con los niños, con las personas de la tercera edad, con las familias... (tienen que) llamarse, verificar que nadie ha sufrido daños y la recomendación es salir a las calles y esperar afuera cualquier réplica".

"Esto no es un tema fatalista ni pesimista, sino algo que ocurre normalmente en caso de temblores o terremotos de esta naturaleza. Hasta ahora, la decisión se está tomando con el gas debido al colapso de algunas infraestructuras y de evitar una explosión", agregó.

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos también emitió un aviso para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

Kast y Cancillería comprometieron ayuda

El Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país afirmó, a través de un comunicado, que "el Gobierno de Chile expresa su solidaridad al Gobierno y al pueblo de Venezuela, por el terremoto ocurrido esta tarde que afectó a una extensa zona de ese país, con cuantiosas pérdidas materiales y eventuales víctimas".

"El Gobierno de Chile lamenta esta tragedia y manifiesta la disposición de prestar ayuda humanitaria y de rescate en caso de ser requerida", añade la nota.

En la misma línea, el Presidente Kast -que se encontraba desarrollando una edición de "Presidente Presente"- aseguró que, "como país solidario, queremos decir que siempre vamos a tenderle la mano a las personas que sufren".

"Vamos a hacer todos los esfuerzos como nación para ir en ayuda de aquellos que han sufrido este terremoto, y también queremos apelar a la solidaridad de todos, así como la hemos visto de otros países cuando Chile ha sufrido", aseveró el Mandatario.