Ecuador permite la participación de mascotas en matrimonios con acta simbólica

Ecuador implementó una iniciativa que permite a las parejas incluir a sus perros y gatos como testigos simbólicos durante sus matrimonios civiles. La novedosa modalidad, impulsada por el Registro Civil, autoriza que las mascotas dejen la huella de una de sus patas en un acta conmemorativa.

La medida comenzó a aplicarse en mayo y ya ha sido utilizada por más de 50 parejas, según dieron a conocer los medios locales. Aunque los animales pueden participar de la ceremonia, su huella no reemplaza la firma de los testigos exigidos por la ley y no tiene validez jurídica.

Para acceder a esta modalidad, las parejas deben cumplir algunos requisitos establecidos por el Registro Civil, entre ellos llevar un kit de limpieza y asegurarse de que la mascota tenga un comportamiento adecuado durante la ceremonia.

Desde la institución explicaron que la iniciativa busca adaptarse a las nuevas formas de integración familiar. Según datos del último censo citados por el organismo, en Ecuador viven cerca de 7,6 millones de perros y gatos como animales de compañía, una cifra que supera la cantidad de niños de hasta 12 años en el país.