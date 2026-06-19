Acompañado de una profusión de figuras del mundo de la política, la música, el espectáculo y el deporte, Barack Obama inauguró el jueves, en Chicago, un centro cívico y cultural que reivindica el legado de sus ocho años en la Casa Blanca.

El Centro Presidencial Obama está situado en Franklin Park, al sur de la ciudad, un barrio históricamente pobre y de mayoría afroamericana, e incluye la Biblioteca Presidencial Obama, siguiendo una tradición que acompaña a los exmandatarios estadounidenses desde Franklin D. Roosevelt, en la década de los años 30 del siglo pasado.

Junto a la familia Obama completa (Barack, Michelle y sus hijas Malia y Sasha) estuvieron los expresidentes George W. Bush, Bill Clinton y Joe Biden junto a sus esposas; la exvicepresidenta Kamala Harris; la excanciller alemana Angela Merkel; el gobernador de California, Gavin Newsom; y la congresista y ex portavoz de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, entre otras figuras demócratas.

La música estuvo a cargo de Stevie Wonder, Bono y The Edge de U2, Eddie Vedder de Pearl Jam, Bruce Sprinsteen, Christina Aguilera, Marc Anthony, John Legend, Jennifer Hudson y los raperos Common y Black Thought. También dijeron presente los directores Steven Spielberg y George Lucas, los actores Mark Hamill y Tom Hanks, los comediantes Dave Chappell y Tyler Perry, los animadores Stephen Colbert y Oprah Winfrey y el basquetbolista Dwayne Wade.

Donald Trump no fue invitado al acto, ya que durante semanas comparó al Centro Obama con un basurero, publicando en sus redes sociales fotografías trucadas en que la vistosa Torre Obama aparece envuelta en una bolsa de basura. No obstante, su sombra sí llegó al acto, ya que, en su discurso, Barack Obama recordó que se acerca el 250° aniversario de la Independencia de Estados Unidos; la revolución política que supuso una apuesta ciudadana conocida como "sin reyes".

"No Kings" es, precisamente, el nombre de un movimiento de protesta que trata de canalizar el descontento ciudadano con el modo autoritario y grotesco con que el magnante republicano ejerce el poder.

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