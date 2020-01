Barack Obama, quien fue presidente de Estados Unidos en dos períodos (2009 al 2017), felicitó a su esposa Michelle Obama por su cumpleaños número 56. "In every scene, you are my star. Happy birthday, baby" ("En cada escena, eres mi estrella. Feliz cumpleaños bebé), escribió el ex mandatario estadounidense, que lució sin pudor toda su coquetería.

LEER ARTICULO COMPLETO