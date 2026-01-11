Las postales que dejó el Ironman 70.3 de Pucón 2026
Este domingo se celebró una nueva edición del Ironman 70.3 de Pucón, que quedó marcada por el histórico triunfo del triatleta chileno Diego Moya, con un nuevo récord y cortando una racha de más de 30 años sin triunfos de deportistas nacionales en la competencia.
