El estado de California abrió una investigación contra Nvidia por la presunta venta ilegal de chips avanzados a China, apuntando a posibles delitos penales, en medio de la peor crisis en la historia de la empresa.

De acuerdo a CNN, el fiscal general de California, Rob Bonta, envió el jueves una citación a la compañía para solicitar información, con el fin de determinar si chips avanzados o información confidencial de la fabrica llegaron a China y si la empresa engañó a los inversionistas y al público sobre esas ventas.

"El marco legal básico que estamos revisando son las prohibiciones de la ley de California, tanto civiles como penales, contra engañar a los inversionistas y al público. Y hay múltiples leyes que establecen prohibiciones en ese ámbito", señaló el persecutor a Bloomberg.

En ese sentido, Bonta aclaró que la indagación se encuentra en una etapa preliminar y aún no hay conclusiones, pero no descartó que el proceso termine en un caso penal contra Nvidia, que podría tener sancioens económicas también.

"Depende de lo que se hizo, de lo que muestren los hechos, de quién sabía qué y cuándo, de cuál fue la intención y el estado mental, y de cuál fue la conducta, pero potencialmente podría", sostuvo el fiscal.

El persecutor explicó que, si la investigación concluye que la empresa infringió la ley, las sanciones podrían incluir una orden judicial que prohíba nuevas infracciones y la devolución de las utilidades obtenidas con ventas ilegales, lo que podrían ser sustanciales.

Igualmente, Bonta advirtió que la eventual conclusión sobre ventas ilegales podría no tener relación con el affaire del exCEO Jensen Huang con una mujer a la que funcionarios de inteligencia de EE.UU. acusan de espiar para China. Ella trabajaba en una firma con sede en Singapur que obtuvo chips avanzados de la compañía.

"Podría ser una cosa, la otra o ninguna. Por eso estamos haciendo una investigación", cerró el fiscal.

En paralelo, el presidente Donald Trump confirmó que el FBI investiga la relación de Huang con la presunta espía, mientras que el Wall Street Journal informó que la Comisión de Bolsas y Valores (SEC) abrió una indagatoria civil para determinar si las divulgaciones de la compañía engañaron a los inversionistas.

El secretario del Tesoro, Scott Bessen, señaló que la investigación interna de Nvidia ayudará a determinar si la empresa fue "promiscua" en la venta de chips de alta gama que probablemente terminaron en China.

Las acciones de Nvidia se desplomaron este viernes en un 14,01%, hasta los 125,53 dólares, y acumularon una caída de 22,92% en la semana.