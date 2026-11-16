El escándalo que envuelve a Nvidia podría responder, más que a un caso de espionaje propiamente tal, a una maniobra para endurecer las restricciones al acceso de China a tecnología avanzada, planteó a Cooperativa Ricardo Baeza-Yates, académico del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2024.

La controversia involucra a Jensen Huang, cofundador y exdirector ejecutivo de la compañía, cuya renuncia se precipitó tras revelarse una relación extramatrimonial con Alice Huang (también conocida como Huang Le), una empresaria china y exdirectiva de la firma tecnológica Megaspeed, radicada en Singapur, y señalada como presunta agente de Pekín.

En Lo Que Queda del Día, Baeza-Yates cuestionó la verosimilitud de la tesis del espionaje corporativo, afirmando que la relación entre ambos era conocida desde hace "dos años, por lo menos", y que la directiva había abandonado su cargo en septiembre del año pasado.

Además, "una espía no se dejaría fotografiar en forma tan fácilmente", observó.

Según explicó, parte de los procesadores de Nvidia habría llegado a China indirectamente, mediante empresas y centros de datos instalados en Singapur, Malasia e Indonesia, pese a las restricciones comerciales existentes.

En ese contexto, estimó que la filtración del caso podría buscar impedir que estas operaciones continúen.

Baeza-Yates advirtió, sin embargo, que un endurecimiento de las restricciones también podría tener un efecto contrario al esperado: aumentar la presión para que China fortalezca a Huawei y acelere el desarrollo de chips capaces de competir con los de Nvidia.

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