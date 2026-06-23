Caso Epstein: Bill Gates negó en el Congreso supuesta enfermedad de transmisión sexual

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, negó ante el Congreso de Estados Unidos, en su declaración del 10 de junio, haber tenido alguna enfermedad de transmisión sexual, como insinuó en su momento el millonario pederasta Jeffrey Epstein.

Según consta en la transcripción de la audiencia, publicada este martes, Gates

respondió a preguntas de los congresistas sobre el contenido de unos correos electrónicos del año 2013 atribuidos a Epstein, y mencionados en los archivos judiciales.

En éstos se alude a él y se sugiere que tenía una infección de transmisión sexual que intentaba ocultar a su esposa, Melinda French Gates.

"Nunca tuve una ETS. Nunca le describí mi pene al Dr. Nikolic", señaló el empresario tecnológico en un momento.

"Tal vez expresé cierta preocupación sobre si tenía una ETS", matizó después, "pero nunca le di medicamentos a nadie a escondidas", aclaró.

Consultado sobre si consideró administrar antibióticos a escondidas a quien entonces era su esposa, aseguró tajante: "No lo hice".

Gates compareció hace dos semanas ante un comité del Congreso norteamericano, pero hasta ahora sólo había trascendido que declaró no haber tenido indicios sobre las actividades criminales de Epstein. También reconoció estar arrepentido de haberse relacionado con el delincuente sexual.

"Nunca debí haberme reunido con Epstein en primer lugar. A la luz de lo que sé ahora, comprendo que, incluso si hubiera conseguido los nuevos donantes que prometió, ello no habría justificado asociarme con él", declaró Gates, según un testimonio publicado en su página web.

Gates insistió entonces en que nunca presenció ni tuvo indicio alguno de que "Epstein estuviera involucrado en actividades delictivas continuas".