Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago21.5°
Humedad37%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

"Como un mimo": Trump habló, pero nadie lo pudo escuchar

Publicado:
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ofreció un punto de prensa en la Casa Blanca, pero en la transmisión pareció "un mimo", pues por su veto a medios de comunicación, las grandes cadenas de TV solidarizaron con los afectados, entre ellos CNN.

Los medios televisivos que cubren al Ejecutivo estadounidense están asociados para cubrir costos de operación y -por ejemplo- no emitir todos por separado una imagen o sonido desde locaciones oficiales, y ahora era el turno de la vetada CNN de lanzar la señal: el resultado, una imagen sin audio que hace patente la disputa del republicano con la prensa y la respuesta colectiva de estos, en defensa de la libertad de informar.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados