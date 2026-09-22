El presidente de EE.UU., Donald Trump, ofreció un punto de prensa en la Casa Blanca, pero en la transmisión pareció "un mimo", pues por su veto a medios de comunicación, las grandes cadenas de TV solidarizaron con los afectados, entre ellos CNN.

Los medios televisivos que cubren al Ejecutivo estadounidense están asociados para cubrir costos de operación y -por ejemplo- no emitir todos por separado una imagen o sonido desde locaciones oficiales, y ahora era el turno de la vetada CNN de lanzar la señal: el resultado, una imagen sin audio que hace patente la disputa del republicano con la prensa y la respuesta colectiva de estos, en defensa de la libertad de informar.

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