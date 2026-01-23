Los excancilleres Ignacio Walker y Heraldo Muñoz coincidieron que iniciativas como la Junta de Paz reflejan un cambio sustancial en el orden internacional, sosteniendo que el mundo se ha adentrado por completo en lo que denominan la “Era Trump”.

Walker explicó que este nuevo escenario implica un retroceso en materia de derecho internacional. Según señaló, “la política internacional se encamina directa, derechamente, sostenidamente, hacia una sociedad sin reglas, de la guerra de todos contra todos, en que lo que importa son la voluntad de las grandes potencias. Los países grandes no necesitan reglas, las imponen”.

Una mirada similar comparten los analistas Gilberto Aranda y Guido Larson. Aranda advirtió que "quien creó Naciones Unidas y de alguna manera reivindicó su papel hoy día está creando organizaciones que en algún momento pueden ser paralelas y duplicar funciones”.

Mientras, Larson puso en duda la viabilidad de la iniciativa a largo plazo señalando que es: “difícil imaginar que haya capital político para su sustento en el tiempo y para que en definitiva sea un organismo que pueda absorber a Naciones Unidas".

