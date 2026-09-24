Justicia ordenó restablecer acceso a la Casa Blanca a los medios vetados por Trump

El juez federal Timothy Kelly ordenó restablecer el acceso de las cadenas CNN, MS NOW y el periódico Politico a la Casa Blanca, tras haber sido vetados de las instalaciones oficiales por orden de Donald Trump.

En un fallo emitido la madrugada de este jueves y al que tuvo acceso la agencia de noticias EFE, el magistrado consideró probable que este veto se produjera sin el "debido proceso adecuado" para los medios afectados, y ordenó devolverles de inmediato las acreditaciones de prensa que les fueron retiradas el viernes, tras un anuncio en redes sociales.

Se trata de una orden de emergencia con efecto temporal, que estará en vigor durante 14 días -hasta el 8 de octubre-, y el acceso de los medios a la Casa Blanca deberá mantenerse al menos "hasta que este tribunal emita otra orden o hasta que caduque" la resuelta este jueves.

El juez Kelly, del Tribunal de Distrito de Washington DC, dio así la razón a los medios vetados por Trump, que solicitaban dicha orden temporal de emergencia mientras se examinaba el fondo del caso.

El argumento de los periodistas afectados -un total de 78, según Politico- es que el retiro de sus credenciales constituía una represalia por el contenido de sus informaciones y una violación de la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión.

La decisión se produjo horas después de una audiencia en la que el mismo juez cuestionó la sanción express de Trump: "La regla general es que se debe proporcionar a las personas una notificación y una oportunidad de ser escuchadas antes de que el Gobierno les prive de un interés protegido por la Constitución", escribió en su fallo.

Consideró además que no hay hechos que demuestren el argumento del Gobierno de Trump de que "la revocación de las acreditaciones de los demandantes protegería la seguridad nacional" de EE.UU., y recordó que, cuando anunció el veto, el presidente se centró más en la supuesta "negatividad" periodística hacia su figura.

El veto de Trump generó gran revuelo y derivó en la decisión de otras cadenas de televisión de suspender la cobertura conjunta de los actos del presidente en el sistema de rotación denominado "pool", y disminuyó la difusión de imágenes del mandatario durante la Asamblea General de la ONU.