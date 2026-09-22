Nueve estados demandaron a Trump por pagar para cancelar proyectos eólicos

Los fiscales generales de California, Nueva York y otros siete estados demandaron este martes por separado al Gobierno del presidente Donald Trump por usar dinero de los contribuyentes para deshacer contratos de producción de energía eólica, en medio de su campaña en favor de los combustibles fósiles.

El fiscal de California Rob Bonta anunció hoy un segundo litigio que busca anular en los tribunales el acuerdo por el que la Casa Blanca acordó pagar más de 111 millones de dólares a Invenergy a fin de que abandone su contrato de arrendamiento en el área de energía eólica de Morro Bay, frente a la costa central de California.

La querella legal alega que el acuerdo, firmado en junio pasado, por el Departamento del Interior (DOI) incluía una exigencia para que las filiales de Invenergy inviertan la misma cantidad en proyectos de combustibles fósiles o geotermia fuera del estado.

"En un momento en que necesitamos más energía limpia y confiable, el presidente Trump intenta enviar 111 millones de dólares a sus amigos de la industria de combustibles fósiles y quiere que los contribuyentes y las familias trabajadoras paguen la factura", dijo Bonta en un comunicado.

La demanda es la segunda que entabla el estado Dorado por los bloqueos a la energía eólica en Morro Bay.

Los tribunales federales también definirán otra demanda, encabezada por Nueva York que, junto con otros siete fiscales generales, pidieron bloquear dos acuerdos de la Administración Trump que otorgarían a las compañías energéticas 1.400 millones de dólares de los contribuyentes a cambio de la cancelación de cuatro proyectos eólicos marinos con las compañías Bluepoint Wind y Invenergy.

"El plan ilegal de la administración Trump de sobornar a las empresas para que renuncien a los proyectos eólicos marinos planificados en Estados Unidos es un abuso indignante de los fondos públicos", declaró la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, en un comunicado.

Se esperaba que los dos proyectos cancelados en Nueva York, por sí solos, aportarían una inversión de más de 16.000 millones de dólares al Estado y crearían más de 2.800 nuevos empleos.

Los fiscales generales de Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, Nueva Jersey, Rhode Island y Vermont se unieron en la demanda presentada por Nueva York.

Estos no serían los únicos proyectos afectados por la cruzada de la Casa Blanca contra el desarrollo de este tipo de energías, a inicios de agosto el Ejecutivo acordó pagar 1.220 millones de dólares a RWE U.S. Offshore, una empresa de energía eólica marina para que renunciara a tres importantes contratos de arrendamientos en las costas de California, Nueva York y Luisiana.