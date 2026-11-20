Trump afirmó que no permitirá que Irán ataque Washington con una "bomba sucia"
El mandatario de EE.UU. aseguró que su Administración impedirá que la República Islámica utilice este tipo de armas, que combina explosivos convencionales con material radioactivo.
Medios estadounidenses informaron esta semana que la supuesta amenaza es considerada por el servicio de inteligencia del país norteamericano.
Trump insistió en la idea de que "la gente aquí en Washington D. C. está a salvo en este momento" y se preguntó: "¿Por qué habría de ser Irán tan insensato como para atacar Washington?".