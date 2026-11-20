El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que su Administración impedirá un ataque iraní con "bomba sucia" en Washington, una amenaza que, según han publicado medios estadounidenses esta semana, es considerada por el servicio de inteligencia del país norteamericano.

"Sabemos mucho sobre lo que ocurre en Irán. Sabemos todo lo que dicen. Sabemos quiénes son y dónde están. Nos enteraremos. No lo permitiremos", afirmó el mandatario en una rueda de prensa en la Casa Blanca, en la que estuvo acompañado por el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller.

Trump insistió en la idea de que "la gente aquí en Washington D. C. está a salvo en este momento" y se preguntó: "¿Por qué habría de ser Irán tan insensato como para atacar Washington?".

La cadena estadounidense CNN, que dio la exclusiva de que la inteligencia de Estados Unidos había detectado posibles planes iraníes para atacar a altos cargos en Washington con una bomba sucia, matizó también que los funcionarios estadounidenses seguían debatiendo si la República Islámica tiene la capacidad de ejecutar un atentado de estas características.

Una bomba sucia es un artefacto que combina explosivos convencionales con material radioactivo.