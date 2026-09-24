Macron: "Enviaremos medios militares" a Arabia Saudita ante petróleo bloqueado por hutíes

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este jueves que está dispuesto a enviar "medios militares" a Arabia Saudí para proteger las exportaciones de petróleo de ese país bloqueadas por los rebeldes hutíes del Yemen.

"Hay varios millones de barriles que circulan a través de Arabia Saudí y que llegan al mar Rojo (donde son bloqueados por los hutíes, aliados de Irán). Vamos a enviar medios militares", señaló Macron en una entrevista a las televisiones France 2 y TF1.

El presidente francés precisó que para liberar las exportaciones a través del mar Rojo -la vía tomada tras el cierre del estrecho de Ormuz-, enviarán "soldados, radares y sistemas de defensa".

El objetivo será la infraestructura de Yanbou, donde están almacenados millones de barriles y "ha sido dañada por un ataque", dijo.

Sin embargo, Macron precisó que su intención no es entrar en ningún conflicto y se limitará a proteger esa infraestructura.

Uso de la diplomacia en el G7 para liberar reservas energéticas y evitar escasez

El mandatario aseguró, además, que el Ejecutivo galo actúa en diferentes frentes diplomáticos para garantizar el aprovisionamiento energético y evitar la escasez que, a su juicio, motiva la subida de los precios de los carburantes que generan un gran descontento social en el país.

De todos modos, Macron descartó que por el momento existan riesgos de desabastecimiento y reiteró que buscará en el seno del G7, cuya presidencia ostenta, para liberar parte de las reservas y destensar la subida de los carburantes.

El jefe de Estado aseguró que su acción persigue por ahora bajar los precios de la energía antes que afrontar acciones concretas para reducir el impacto de su subida en las gasolineras.

De esta forma, descartó por el momento la bajada de los impuestos de los carburantes, como le exigen algunos partidos de oposición, aunque afirmó que no renuncia a ella en un futuro si fuera necesaria.

En ese sentido, aseguró entender el descontento social, pero pidió que no se dirija al Gobierno, que no es responsable de las guerras de Ucrania y Medio Oriente, a las que se ha opuesto.

Es "mala" la decisión de EE.UU. de prohibir exportación de diésel

En paralelo, Macron señaló que multiplica los contactos diplomáticos, en particular con iraníes y omaníes, para reabrir Ormuz, asunto que consideró que debe desligarse de otros temas como la cuestión nuclear de Irán.

En tanto, en la misma línea que la Comisión Europea, Macron calificó de "mala" la decisión de EE.UU. de prohibir las exportaciones de diésel.

En respuesta a las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, el jefe de Estado galo advirtió que "los precios subirán" tras esos anuncios y recalcó que esta decisión sería perjudicial, "incluso para Estados Unidos".