Biministro Mas asegura estrategia de emergencia ante eventual freno al diésel de EE.UU.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, salió al paso de la incertidumbre internacional y aseguró que el Gobierno "cuenta con un plan" de emergencia para impedir que un posible corte de exportaciones de diésel desde Estados Unidos se traspase de forma íntegra a los bolsillos de la ciudadanía.

La advertencia surge ante la posibilidad de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, paralice estos envíos durante tres meses, algo que "sería una mala noticia, (por lo que estamos) haciendo un seguimiento minuto a minuto", explicó el secretario de Estado.

De todas maneras, durante su asistencia a la primera Mesa Regional de Inversiones realizada este viernes en la ciudad de Concepción, el titular de ambas carteras aseguró que "(como gobierno) tenemos un plan y, si es necesario ponerlo en marcha, en su momento lo comunicaremos".

La autoridad reconoció que "efectivamente ha sido un shock que no lo teníamos previsto, es externo". (FOTO: ATON)

"Ha sido un shock que no lo teníamos previsto, es externo. Ojalá que no lleguemos a las cifras que se están diciendo, pero si es necesario, vamos a activar planes de emergencia", puntualizó.

Consultado por los lineamientos y herramientas contempladas en dicho paquete, Mas mantuvo la reserva de los instrumentos económicos y afirmó que "se van a dar a conocer en su momento".

Alerta gremial por el alza de costos

Desde la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), su presidenta, Susana Jiménez, advirtió que el escenario internacional empujaría los precios domésticos al alza en cerca de 200 pesos por litro, un incremento que difícilmente podrá ser contenido por las cadenas de distribución.

La dirigenta gremial explicó "el impacto es importante. Nosotros somos importadores netos y uno de los principales compradores del diésel americano. Por lo tanto, ya hemos sufrido los impactos que ha significado los problemas geopolíticos en los precios de los combustibles".

Desde el sector privado, Susana Jiménez advirtió que la restricción estadounidense podría elevar el litro de diésel en 200 pesos. (FOTO: ATON)

"Eso impacta directamente no solo a las personas en sus costos de transporte, sino que también en la actividad productiva que requiere el combustible. Y, por lo tanto, sería algo que nos volvería a impactar como con estos factores externos que ya hemos estado viendo a la fecha", enfatizó.

Jiménez agregó que el problema radica en la alta dependencia energética de los diversos rubros productivos nacionales: "Mire, los sectores son generalmente intensivos en uso de combustible, uso de petróleo, de diésel, y, por lo tanto, evidentemente tiene un impacto en costos".