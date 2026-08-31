Trump difunde video de IA que simula destrucción de isla iraní

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió este domingo en Truth Social un video generado con inteligencia artificial que simula la destrucción de la isla iraní de Jarg, donde se encuentra la principal terminal petrolera del país.

Las imágenes recrean, desde la perspectiva de una aeronave, explosiones en un tanque de almacenamiento y un petrolero. El registro corresponde a una simulación y no a imágenes de un bombardeo real.

"¡La isla de Jarg siendo hecha añicos!!! Presidente DJT", dice el mensaje que acompaña la publicación.

Ataque a Larak y respuesta iraní

La difusión del video se produjo horas después de que Estados Unidos atacara la isla iraní de Larak, en el estrecho de Ormuz, en su primera ofensiva contra objetivos iraníes en más de un mes.

Según el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), la operación buscó destruir cohetes cargados con minas marinas que la Guardia Revolucionaria iraní se preparaba para desplegar en ese paso, estratégico para el transporte mundial de petróleo.

"Irán generó la amenaza y el ejército estadounidense la eliminó para proteger a los marinos civiles, al transporte marítimo comercial y al libre flujo del comercio mundial", señaló el organismo.

En represalia, la Guardia Revolucionaria aseguró haber atacado con misiles y drones las bases de Al Azraq y Rey Hussein, en Jordania. Sin embargo, el Ejército jordano informó que sus defensas interceptaron los ocho misiles lanzados, sin que se registraran daños ni víctimas.

Jarg, un punto estratégico para el petróleo iraní

La isla de Jarg concentra la mayor parte de las exportaciones petroleras de Irán y ha sido objeto de reiteradas amenazas de Trump durante la guerra que Estados Unidos e Israel libran contra ese país.

La posibilidad de una ofensiva sobre sus islas ya había llevado a Teherán a amenazar con minar las vías de acceso del golfo Pérsico.

En julio, un bombardeo estadounidense alcanzó instalaciones de Jarg y dejó al menos ocho militares iraníes muertos. Trump justificó entonces la escalada acusando a Irán de amenazar la libertad de navegación en Ormuz.