Trump propone disparar un 40% el gasto en defensa a cambio de recortar programas sociales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso disparar el gasto en defensa para el próximo año fiscal, hasta llegar a la cifra récord de 1,5 billones de dólares, a cambio de recortar programas sociales, según se desprende de la propuesta presupuestaria presentada por la Casa Blanca este viernes.

La solicitud que la Administración de Trump hará al Congreso para el siguiente ejercicio fiscal, que comienza en octubre, plantea llevar el gasto militar de EE.UU. a su nivel más alto, en medio de una guerra contra Irán, que no parece llegar a su fin.

De confirmarse, tras el respaldo de la Cámara de Representantes y el Senado por una mayoría simple, el gasto para defensa aumentaría en medio billón de dólares respecto al presupuesto anterior.

"El presidente Trump prometió reinvertir en la infraestructura de seguridad nacional de Estados Unidos para garantizar la seguridad de nuestra nación en un mundo peligroso. El presupuesto para 2027 cumple esta promesa y garantizaría que Estados Unidos siga contando con el ejército más poderoso y capaz del mundo", afirmó Russell Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca en una carta adjunta a la propuesta presupuestaria.

Para llevarlo a cabo, la Casa Blanca plantea un recorte del 10% en todo el gasto no destinado a defensa, como programas sociales y ayudas.

Estas reducciones en la partidas domésticas se sumarían a los recortes de otros que ya ha llevado a cabo como las coberturas de salud, los cupones de alimentos o la ayuda exterior.

Los recortes de Trump

El Departamento de Educación, que Trump quiere eliminar desde que regresó al poder, sufriría un nuevo recorte del 2,9%, mientras que el de Agricultura perdería un 19% del presupuesto y el de Comercio un 12,2%.

Una de las mayores podas la sufriría la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) a la que quieren quitar en torno a un 52% de sus fondos, en línea con la política climática regresiva que defiende el mandatario.

La NASA vería cómo varias misiones científicas se cancelan después de perder un 23% de sus recursos.

El director de la oficina presupuestaria presumió de haber eliminado "agencias federales ineficientes", entre ellas USAID, y de haber conseguido "casi dos billones de dólares en ahorros".

"La ineficacia fiscal está llegando a su fin. Ahora que nuestro barco fiscal ha virado para tomar el rumbo correcto, espero con interés trabajar con ustedes para seguir avanzando", aseveró en la carta dirigida al Congreso que arrancó criticando al expresidente Joe Biden (2021-2025).