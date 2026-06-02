Trump se irritó con Netanyahu: "You're fucking crazy"

Durante una llamada telefónica para discutir la escalada de la ofensiva israelí contra el Líbano, Donald Trump reprendió al primer ministro Benjamín Netanyahu diciéndole que está "jodidamente loco".

Según el medio estadounidense Axios, el reproche de Trump -"you're fucking crazy"- ocurrió el lunes y refleja el descontento de republicano ante las nuevas incursiones militares de su aliado en Medio Oriente.

Citando a funcionarios norteamericanos -bajo condición de anonimato- el diario digital explicó que el enojo de Trump se dio luego que Netanyahu le avisara que su postura no ha cambiado y que atacará "objetivos" terroristas" en Beirut si la milicia chiíta Hizbulá no frena sus ataques contra Israel.

Netanyahu ordenó el lunes intensificar la ofensiva en el Líbano con ataques en los suburbios de Beirut; una escalada que viola el alto al fuego vigente y que pone en riesgo las conversaciones de paz que Israel y el Líbano tienen previsto llevar a cabo este martes en Washington, en las que no participa Hizbulá.

En paralelo, Irán anunció que pausaba las negociaciones de paz que lleva a cabo con la Administración de Trump en represalia por los ataques israelíes en territorio libanés.

Tras la llamada con Netanyahu y después de mantener inusuales contactos con Hizbulá, Trump anunció que tanto Israel como el grupo chií se comprometieron a frenar sus ataques.

El Gobierno libanés confirmó que Hizbulá aceptó cesar sus ataques, pero Netanyahu indicó en redes sociales que Israel reanudará la ofensiva en Beirut si recibe algún ataque del grupo chiíta.