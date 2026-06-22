EE.UU. afirma que Irán aceptó que inspectores de Energía Atómica entren en el país

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró este lunes que Irán aceptó que inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) entren en el país persa, como parte de las negociaciones para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

"Los iraníes han accedido a invitar de nuevo a los inspectores del OIEA a su país. Este es un hito importante para el pueblo estadounidense y el primer paso hacia la desnuclearización permanente, es decir, el fin definitivo del programa de armas nucleares en Irán", dijo Vance desde Bürgenstock (Suiza).

Los inspectores nucleares regresarán a Irán para verificar el cumplimiento del acuerdo preliminar, según Vance, que calificó esto como "grandes avances" que "todos" deberían "celebrar".

Desde los ataques de Israel y Estados Unidos de junio de 2025 contra las principales instalaciones nucleares del país, Irán ha vetado el acceso a inspectores del OIEA para verificar el estado de esas instalaciones y el paradero de unos 440 kilos de uranio altamente enriquecido, con posible doble uso, civil y militar.

El pasado 28 de febrero, Israel y Estados Unidos volvieron a atacar a Irán, incluyendo numerosas instalaciones atómicas.

La delegación iraní abandonó este lunes Suiza con destino a Teherán tras una intensa jornada de negociaciones con Estados Unidos celebrada el domingo, mientras los equipos técnicos de ambos países continuarán durante la semana las conversaciones sobre los mecanismos de aplicación del memorando de entendimiento.