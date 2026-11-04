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La marraqueta estuvo crujiente en el Frente Amplio tras la derrota de Trump

Publicado: | Fuente: Foto: EFE
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La secretaria general del Frente Amplio, Constanza Martínez, celebró en El Primer Café el resultado de las elecciones de medio término en Estados Unidos, que arrebataron al Partido Republicano de Donald Trump el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado.

"Como decimos los colocolinos, hoy día el té está más dulcecito y la marraqueta está más crujiente", señaló con humor la extimonel, reconociendo que durante mucho tiempo cundió en su sector "un grado de desesperanza muy grande" frente al poderío disruptivo del magnate en términos del derecho internacional y los derechos humanos.

"Creo que esta elección muestra que no es cierto que las personas no están esperando cambios ni determinaciones. De hecho, hay varios triunfos muy elocuentes, de una diversidad que no había habido con anterioridad, donde los socialistas, los demócratas, tienen un resultado apabullante en muchos lugares", destacó.

Ello demuestra que "a pesar que nos digan muchas veces que son ideas anticuadas (las progresistas de) tener un sistema de salud que proteja, el respeto a las diversidades; eso no es una cuestión de nicho, sino que también moviliza (a las masas), porque tiene que ver con el respeto a la libertad y la vida de las personas", reflexionó la exautoridad del Gobierno de Gabriel Boric.

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