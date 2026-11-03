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Inician obras en Plaza Sotomayor de Valparaíso: trabajos obligan a cambiar la fiesta de Año Nuevo

Publicado: | Fuente: Cooperativa (FOTO: ATON)
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En Valparaíso comenzaron los trabajos de recuperación y mejoramiento de la tradicional Plaza Sotomayor, proyecto financiado por el Gobierno Regional que se extenderá por aproximadamente 600 días y que implicará la reubicación de las ferias locales, además del traslado de la histórica fiesta masiva de Año Nuevo fuera de la explanada cívica.

La intervención urbana contempla faenas estructurales tanto en la plaza como en la explanada de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y en el acceso peatonal al Muelle Prat, consolidando una intervención de gran envergadura en pleno casco histórico.

El desarrollo de las obras imposibilitará que la noche del 31 de diciembre se celebre en el lugar la habitual concentración masiva de fin de año. La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, confirmó que el evento cambiará de locación para adaptarse a las condiciones del espacio público.

Por su parte, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, defendió la ejecución del proyecto, destacando la ubicación estratégica del sector, su categoría de Sitio de Patrimonio Mundial y el impacto laboral que traerá consigo la inversión pública.

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