El magnate Elon Musk reconoció sentirse "bastante tonto" por haber gastado cientos de millones de dólares para apoyar a candidatos republicanos en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos, en las que los demócratas lograran un triunfo arrollador.

"Me siento bastante tonto por haber gastado tanto dinero y no haber visto mucho a cambio... O quizá habría sido mucho peor sin ello", dijo Musk durante el DealBook Summit, evento organizado por The New York Times y que reúne anualmente a empresarios, dirigentes políticos y figuras de las finanzas y la tecnología.

El exfuncionario del gobierno de Trump añadió que no había prestado demasiada atención personal a las campañas, porque estaba concentrado en sus compañías SpaceX y Tesla. Según datos de financiamiento electoral recopilados por OpenSecrets y citados por medios estadounidenses, Musk destinó al menos 445 millones de dólares a las elecciones de este año: fue uno de los mayores donantes.

"No soy MAGA"

En la conversación, Musk también desconoció lo que decía en el pasado y dijo no ser parte del "movimiento MAGA", como se conoce a los partidarios acérrimos de Trump, por la sigla de "Make America Great Again".

"No soy MAGA. No estoy seguro de qué significa ser MAGA, pero si eso significa algún tipo de adherencia ciega a una serie de políticas del partido Republicano, entonces desde luego no lo soy", afirmó.

En varios momentos de la segunda campaña de Trump, un eufórico Musk subió al podio e incluso en octubre de 2024 en Pennsylvania sentenció que "no solamente" era MAGA, sino que era un "dark MAGA", como se denomina a la vertiente más radical de los simpatizantes del multimillonario y actual mandatario de EE.UU.