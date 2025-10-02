Washington advirtió que los despidos por el cierre de Gobierno podrían ser "miles"

La cifra de despidos de empleados federales por el cierre del Gobierno de Estados Unidos podría ser de "miles", aseguró este jueves la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en declaraciones a la prensa.

"Estas conversaciones y reuniones no estarían ocurriendo si los demócratas hubieran votado para mantener abierto el Gobierno", declaró la portavoz.

El Gobierno de Donald Trump ha diseñado planes para aprovechar la parálisis administrativa con el fin de despedir a trabajadores federales y avanzar en su objetivo de reducir drásticamente el tamaño de la Administración pública.

La Oficina de Administración y Presupuesto dijo el miércoles que los despidos podrían comenzar en "dos días".

Este jueves se cumple la segunda jornada de cierre de Gobierno, provocado por la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas para aprobar una extensión presupuestaria que permita seguir financiando a las agencias federales.

Ambos partidos se culpan mutuamente del bloqueo: los demócratas reclaman un aumento de los fondos destinados a salud, mientras que los republicanos los acusan de querer extender estos servicios a migrantes en situación irregular.

Trump amenaza con eliminar agencias federales

El presidente de EE.UU., el republicano Donald Trump, amenazó este jueves con eliminar agencias federales que, según asegura, están bajo control demócrata, como resultado del también denominado 'shutdown'.

El mandatario anunció que se reuniría con el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, que ya había adelantado que los despidos masivos de funcionarios públicos eran "inminentes" y que podrían producirse en "dos días".

"Tengo una reunión hoy con Russ Vought, quien se hizo célebre con el PROJECT 2025, para determinar cuáles de las muchas Agencias Demócratas, la mayoría de las cuales son una ESTAFA política, recomienda que se eliminen, y si esos recortes serán temporales o permanentes", escribió Trump en su red Truth Social.

El presidente republicano, que culpó al partido opositor de ser el "artífice" del cierre de operaciones en la Administración Central, insistió en que no podría creer que "los demócratas radicales" le "hayan dado esta oportunidad sin precedentes" para continuar sus esfuerzos por disminuir el Gobierno federal.

"No son personas tontas, así que tal vez esta sea su manera de querer, silenciosa y rápidamente, ¡HACER GRANDE A ESTADOS UNIDOS DE NUEVO!", concluyó el presidente, que se ha burlado continuamente en las redes de líderes demócratas a cargo de las negociaciones en el Congreso.

Falta de acuerdo en el Parlamento

El Senado rechazó el miércoles dos propuestas presupuestarias presentadas respectivamente por demócratas y republicanos para tratar de levantar el cierre parcial del Gobierno, que seguirá sin funcionar al menos hasta el viernes, debido al receso hoy de la Cámara Alta.

Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, aproximadamente 750.000 empleados federales considerados no esenciales han sido suspendidos temporalmente de empleo y sueldo con motivo del cierre.

A su vez, más de 1,5 millones de funcionarios, incluyendo fuerzas de seguridad o controladores aéreos, continúan trabajando sin salario hasta que se resuelva la paralización administrativa.