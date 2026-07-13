Nuevo tiroteo fatal involucra a agentes de ICE en Estados Unidos

Un joven de 26 años y nacionalidad colombiana murió este lunes en un tiroteo en el estado de Maine (en el noreste de Estados Unidos) en el que estuvo implicado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la polémica agencia federal, clave en la administración de Donald Trump.

El incidente se produjo en la ciudad de Biddeford, y el líder de la Cámara de Representantes, Ryan Fecteau, afirmó en redes sociales que la Policía de Maine y el Departamento estatal de Seguridad Pública se encuentran en el lugar de los hechos, también a la espera de que el FBI se haga cargo de la indagatoria.

Por su parte, Project Relief Maine, un grupo de defensa y apoyo de inmigrantes dirigido por personas de ascendencia africana, aseguró que la víctima es un miembro de su organización.

"Se trata de una persona joven cuya vida se ha visto truncada, y nuestra comunidad debe unirse para apoyar a sus seres queridos y asegurarse de que no se queden solos. Deben obtener justicia", escribió el grupo en Facebook.

Este incidente se produce unos días después de que un agente de ICE matara a un migrante mexicano irregular durante un operativo de detención en Texas.

En lo que va de 2026, al menos seis personas han muerto por disparos de agentes de ICE en Estados Unidos, entre ellas los estadounidenses Alex Pretti y Renée Good, durante un amplio operativo desplegado en Minnesota en enero pasado.