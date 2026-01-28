Javiera, una profesora chilena que trabaja en un colegio público de la ciudad de Mineápolis (EE.UU.), describió en Cooperativa el clima de extrema tensión que se vive en el estado de Minnesota a raíz del masivo despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), que ha provocado temor y ausencia de los estudiantes latinos en las aulas por miedo a ser detenidos.

"Hemos tenido una reducción increíble de estudiantes en la sala de clases. Tenemos un 50% de estudiantes que están viniendo en forma online porque tienen miedo de venir al colegio. Muchos han desaparecido y no sabemos bien dónde están o qué les pasó", relató la docente -que pidió resguardo de su apellido- en conversación con Lo Que Queda del Día.

"Algunos que nos llaman y nos dicen: 'Deportaron a mi papá o a mi mamá', 'no puedo salir', o 'estoy encerrado'... Así que se ha vivido muy duro", aseguró la profesional, quien enfatizó que el miedo se ha generalizado incluso entre quienes tienen sus papeles al día.

Javiera también destacó que ciudadanos estadounidenses y colegas realizan patrullajes en las esquinas del colegio desde las 07:00 de la mañana para garantizar que los niños lleguen a salvo, y exigir el retiro de los agentes del ICE de las cercanías.

"Ellos mismos se dan cuenta de que ya nadie está a salvo aquí, porque incluso un americano por protestar u oponerse va a estar en peligro", como delatan las muertes recientes de Alex Pretti y de Renee Nicole Good, concluyó la maestra.

LEER ARTICULO COMPLETO