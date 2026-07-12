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Tópicos: Mundo | EE.UU.

Lindsey Graham, senador republicano y estrecho aliado de Trump, murió a los 71 años

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Perdió la vida tras sufrir una "breve y repentina enfermedad", informó esta jornada en X la oficina del parlamentario.

Semanas atrás, el mandatario había respaldado la campaña de reelección del legislador -que ejercía su cuarto periodo consecutivo de seis años- para las elecciones de noviembre.

Lindsey Graham, senador republicano y estrecho aliado de Trump, murió a los 71 años
 @LindseyGrahamSC (X)

Graham también era una de las voces republicanas más duras con Irán y más favorables a Israel, en un momento en que varios miembros del partido han cuestionado los costos de la guerra.

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El senador republicano estadounidense Lindsey Graham, estrecho aliado del presidente, Donald Trump, falleció en la tarde del sábado a los 71 años tras sufrir una "breve y repentina enfermedad", confirmó este domingo su oficina en la red social X.

"En la noche del sábado, 11 de julio, el senador de EE.UU. Lindsey Graham falleció tras una breve y repentina enfermedad. La familia del senador Graham agradece las oraciones en este momento y pide privacidad durante este período increíblemente difícil", detalló la oficina del hasta ahora senador por Carolina del Sur.

Hace solo unas semanas, Trump había respaldado la campaña de reelección de Graham para las elecciones de medio mandato de noviembre, en las que se renovará toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, lo que puede alterar el equilibrio de poder en Washington.

Graham ganó en junio las primarias de su partido para la contienda de noviembre frente al empresario Mark Lynch, después de recibir el respaldo de Trump.

Entonces, Trump destacó en su red, Truth Social, su relación política y personal con Graham, uno de los republicanos más fieles al mandatario, en un momento en que varios miembros del partido han cuestionado los costos de la guerra con Irán para los contribuyentes estadounidenses.

Graham "está trabajando increíblemente duro por la gran gente de Carolina del Sur, un estado que amo y en el que gané ampliamente en 2016, 2020 y 2024. Lindsey ha sido un gran amigo y siempre ha estado ahí cuando lo he necesitado (...). Lindsey Graham tiene mi respaldo completo y total para su reelección", escribió entonces el presidente.

El senador servía su cuarto mandato consecutivo de seis años en el Senado y era una de las voces republicanas más duras con Irán y más favorables a Israel.

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