Luigi Mangione confesó haber asesinado a director de aseguradora de salud

Luigi Mangione admitió este viernes haber matado a tiros al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en una acera de Midtown Manhattan en 2024, y se declaró culpable de dos cargos federales de acoso.

"Disparé al señor Thompson y murió. Sabía lo que estaba haciendo", declaró el joven de 28 años con voz serena y prácticamente sin emoción ante la jueza Margaret Garnett, en un tribunal federal de la ciudad en el que también estaba presente la familia de la víctima.

Mangione, quien vestía su uniforme de preso color caqui y permaneció sentado durante su discurso, dijo que el ataque a Thompson se produjo tras soportar años de dolor intenso debido a una lesión de espalda.

Asimismo, detalló que fabricó el arma mediante una impresora 3D y explicó cómo localizó una conferencia de UnitedHealthcare y consiguió los detalles de dónde se celebraría.

La magistrada aceptó la declaración de culpabilidad y fijó la fecha de la sentencia para el próximo 18 de diciembre.

Los fiscales federales recomendaron una pena de entre 192 y 365 meses -de 16 a 30,5 años- para Mangione; no obstante, Garnett recalcó que será ella la encargada de "elegir" la cuantía.

Hasta ahora, Mangione -que está recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn- se había declarado inocente de los cargos federales y estatales, y se esperaba que fuera juzgado en enero, en un tribunal federal, por dos delitos de acoso relacionados con el asesinato.

Los cargos federales son más graves y no tienen la opción de libertad condicional, mientras que el cargo estatal por asesinato puede llevar a una sentencia de 25 años a cadena perpetua.

El inicio de la selección de jurado para su juicio estatal está programado para principios de septiembre.

La defensa argumenta una doble incriminación

Los abogados de Mangione han planteado reiteradamente el argumento de la doble incriminación, e incluso el propio Mangione lo hizo ante el tribunal en febrero, cuando dijo: "Uno más uno son dos... doble incriminación, bajo cualquier definición basada en el sentido común".

A la salida de la audiencia de este viernes, la abogada principal de Mangione, Karen Friedman, dijo haber presentado una moción ante el tribunal estatal "exponiendo por qué deben desestimarse los cargos estatales, en virtud de las protecciones de Nueva York contra el doble enjuiciamiento".

En una resolución dictada el año pasado, el juez Gregory Carro, encargado del caso estatal, determinó que el argumento de la defensa era "prematuro", debido a que el caso federal aún no se había resuelto.

No obstante, el juez Carro indicó que los abogados defensores podrían plantear la cuestión si Mangione llegaba a un acuerdo de culpabilidad antes del juicio estatal.

Llantos de las seguidoras de Mangione

Desde que se revelaron las primeras fotos de Mangione, surgió un club de fans que admiraban al joven tanto por el supuesto carácter justiciero de su crimen como por su atractivo aspecto físico.

A las audiencias han acudido decenas de seguidoras, en su mayoría chicas jóvenes, para mostrarle apoyo, varias de las cuales dijeron a la agencia de noticias EFE que creían que era inocente. Por esta razón, algunas de ellas salían hoy de la corte con lágrimas.

Una campaña online a favor de Mangione ha recaudado ya más de 1,5 millones de dólares para su defensa legal de Mangione, con una donación media de 15 dólares.

El joven homicida ha recibido, además, miles de cartas en la cárcel.