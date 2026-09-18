Washington y Pekín medirán fuerzas en cumbre decisiva por el comercio, Taiwán y la IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrecerá la próxima semana a su homólogo chino, Xi Jinping, una ceremonia de bienvenida y una cena de Estado en la Casa Blanca, durante la visita oficial del mandatario asiático a Washington, anunció este viernes el Gobierno estadounidense.

La visita de tres días de Xi comenzará el miércoles 23 de septiembre con su llegada a la base aérea Andrews, en las afueras de Washington, donde será recibido por Trump.

Será el primer líder extranjero al que el republicano recibirá personalmente al pie del avión, desde su regreso a la Presidencia.

La jornada central será el jueves 24, cuando Trump y la primera dama, Melania Trump, recibirán en la Casa Blanca a Xi y a su esposa, Peng Liyuan.

La reunión de alto nivel busca encauzar fricciones críticas en torno al comercio internacional, el futuro de Taiwán y la inteligencia artificial. (FOTO: EFE)

El programa contempla una ceremonia de bienvenida, una revista militar y una reunión privada entre ambos mandatarios.

En la noche, los Trump agasajarán a la delegación china con una cena de Estado en el Salón Este de la Casa Blanca, una de las máximas distinciones protocolarias que ofrece la Presidencia estadounidense.

Segundo encuentro del año

El viaje concluirá el viernes 25 con una visita conjunta de ambos líderes a los Archivos Nacionales de Estados Unidos, que custodian la Constitución y la Declaración de Independencia, para conmemorar los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

Será el segundo encuentro este año entre los líderes de las dos mayores potencias del mundo, después de la reunión que mantuvieron en mayo en Pekín, donde Trump fue recibido con altos honores.

La visita busca encauzar una relación marcada por las tensiones comerciales, el futuro de Taiwán y la competencia por el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).