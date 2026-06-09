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Tópicos: Mundo | EE.UU. | Sucesos

Bill Gates declarará este miércoles ante el Congreso de EE.UU. por su relación con Epstein

Publicado:
| Periodista Digital: EFE
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El fundador de Microsoft, Bill Gates, comparecerá este miércoles ante el Congreso de Estados Unidos, en una sesión a puertas cerradas, en el marco de la investigación sobre el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El empresario responderá a preguntas del Comité de Supervisión para esclarecer la relación que mantuvo con Epstein, quien en 2013 se envió a sí mismo unos correos electrónicos en los que daba a entender que Gates tuvo una relación extramatrimonial y buscaba antibióticos para tratarse de una enfermedad de transmisión sexual, además de querer añadirle esos medicamentos a su entonces esposa, Melinda, sin que se diera cuenta. Esto, fue revelado tras la publicación de archivos por el Departamento de Justicia.

El multimillonario negó todas las acusaciones y aseguró que lamentaba "cada minuto" que pasó con el delincuente sexual. Asimismo, declaró que lo conoció en 2011 y cenaron en varias ocasiones, pero afirmó no haber visitado su isla privada en las Islas Vírgenes.

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