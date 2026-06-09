Bill Gates declarará este miércoles ante el Congreso de EE.UU. por su relación con Epstein

El fundador de Microsoft, Bill Gates, comparecerá este miércoles ante el Congreso de Estados Unidos, en una sesión a puertas cerradas, en el marco de la investigación sobre el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El empresario responderá a preguntas del Comité de Supervisión para esclarecer la relación que mantuvo con Epstein, quien en 2013 se envió a sí mismo unos correos electrónicos en los que daba a entender que Gates tuvo una relación extramatrimonial y buscaba antibióticos para tratarse de una enfermedad de transmisión sexual, además de querer añadirle esos medicamentos a su entonces esposa, Melinda, sin que se diera cuenta. Esto, fue revelado tras la publicación de archivos por el Departamento de Justicia.

El multimillonario negó todas las acusaciones y aseguró que lamentaba "cada minuto" que pasó con el delincuente sexual. Asimismo, declaró que lo conoció en 2011 y cenaron en varias ocasiones, pero afirmó no haber visitado su isla privada en las Islas Vírgenes.