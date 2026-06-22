Clínica implantó embrión equivocado y familia afectada logra acuerdo con padres biológicos

Una pareja de Florida, en Estados Unidos, que denunció a una clínica de fertilidad por un presunto error durante un tratamiento de fecundación in vitro, alcanzó un acuerdo con los padres biológicos de una niña que nació tras la implantación equivocada de un embrión.

Tiffany Score y Steven Mills acudieron en abril de 2025 a un centro de fertilidad de Orlando para someterse a la implantación de uno de los embriones que mantenían congelados. Meses después nació Shea, pero la pareja aseguró que descubrió que la menor no tenía vínculo genético con ellos y que se habría utilizado un embrión perteneciente a otra familia.

La denuncia señaló que el caso les provocó una profunda incertidumbre, ya que desconocían qué ocurrió con sus propios embriones y temían perder la custodia de la niña.

De acuerdo con la revista People, la pareja logró identificar este año a los padres biológicos de la menor y ambas familias alcanzaron un acuerdo cuya información se mantiene bajo reserva. No obstante, los antecedentes indican que Score y Mills conservarán sus derechos como padres custodios permanentes de Shea.

El mismo medio informó que la pareja había congelado tres embriones: Uno terminó en un aborto espontáneo, otro sigue bajo custodia y el tercero permanece desaparecido.