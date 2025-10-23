Síguenos:
Tópicos: Mundo | EE.UU. | Sucesos

Hombre ganó $47 millones en la lotería tras apostar con las edades de sus nietos

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El sujeto repartirá una parte del premio entre sus nietos, a quienes les debe el triunfo.

 iStock (Referencial)
Un hombre ganó 50 mil dólares, es decir cerca de 47 millones de pesos chilenos, tras jugar la lotería con los números de las edades de sus nietos.

Se trata de John Lang, quien participó en el sorteo Bonus Match 5, en Estados Unidos, y cuyas probabilidades de ganar con un boleto de un dólar son de 1 en 575,757, según el sitio web de la Lotería de Maryland.

Al día siguiente, cuando regresó al local para comprobar los resultados, los trabajadores le informaron la noticia: sus cinco números coincidían con los ganadores. "Me dijeron: 'Señor John, acaba de ganar 50 mil dólares'", recordó entre risas.

Lang, quien se encuentra jubilado, aseguró que usará el dinero para realizar mejoras en su vivienda y que destinará una parte a sus nietos, a quienes atribuye la buena suerte.

