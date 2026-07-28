Metro: Línea 5 opera de extremo a extremo este martes, con estación Santa Isabel cerrada por limpieza

La Línea 5 del Metro de Santiago mantiene sus operaciones entre Plaza de Maipú y Vicente Valdés este martes, aunque con la estación Santa Isabel completamente cerrada y sin detención de trenes.

La medida responde a los trabajos de limpieza, ventilación y retiro de escombros tras el incendio registrado en un vagón al interior de la estación durante la tarde de ayer.

Pese a que en un inicio se evaluó el cierre de tres paradas continuas, las labores permitieron habilitar el tramo y acotar la suspensión únicamente a Santa Isabel.

Además, para facilitar el desplazamiento de los pasajeros en la ruta expresa durante la hora punta, la estación colindante Parque Bustamante —habitualmente señalizada como ruta roja— operará temporalmente como estación común, deteniéndose en ella todos los trenes.

El gerente de Planificación y Clientes de Metro de Santiago, Carlos Melo, explicó que "la Línea 5 está operando de forma normal con ruta expresa desde Vicente Valdés hasta Plaza de Maipú. La única modificación es que la estación Parque Bustamante está operando hoy día como una estación común".

"La estación Santa Isabel en particular está cerrada y va a permanecer cerrada al menos a lo largo de todo el día", precisó.

El ejecutivo agregó que "en la estación obviamente hay agua y presencia también de algunos escombros menores y polvo, y durante la jornada se van a realizar las investigaciones que corresponden para determinar con precisión la causa de por qué se originó este fuego en nuestro tren".

Desde la empresa estatal indicaron que el resto de las líneas y combinaciones de la red operan con total normalidad.