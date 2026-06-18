Madre de acogida habría intercambiado a niña por un mono: Aseguró no soportarla

Una mujer de Estados Unidos, se declaró culpable de uno de los cargos en su contra tras ser acusada de intercambiar a una de sus hijas de acogida por un mono.

Se trata de Brenda Deutsch, de 70 años, quien durante dos décadas habría sido madre de acogida de más de 200 menores y que se declaró culpable de un cargo de peligro infantil en primer grado.

Según dio a conocer The New York Post, el caso comenzó a investigarse en febrero de 2025, cuando un funcionario escolar detectó ausencias reiteradas de una estudiante y recibió información que apuntaba a que la menor habría sido trasladada a Texas, en medio de rumores de que habría sido "intercambiada" por un mono.

Tras realizar las investigaciones correspondientes, las autoridades lograron ubicar a la niña bajo el cuidado de una tercera persona, quien aseguró que la menor había sido enviada a Texas debido a problemas de convivencia con su tutora.

Según los antecedentes recopilados, la propia imputada habría manifestado su frustración con la menor y planteado la idea de que otra persona la cuidara, en una conversación donde incluso surgió la mención del intercambio por un animal, lo que forma parte de la investigación.

La menor, en tanto, relató posteriormente haber sido víctima de maltratos físicos y psicológicos durante el tiempo que estuvo bajo el cuidado de Deutsch, incluyendo agresiones con distintos objetos, mientras servicios de protección ya habían recibido advertencias previas sobre una posible situación de abuso.