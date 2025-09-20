Ted Cruz advierte: "Parece agradable amenazar a Jimmy Kimmel ahora, pero lo lamentaremos"

"Parece agradable amenazar a Jimmy Kimmel ahora (...) pero cuando se unan para silenciar a todos los conservadores de Estados Unidos, lo lamentaremos", dijo Cruz en la emisión de su podcast Verdict with Ted Cruz.
El senador agregó que es "increíblemente peligroso que el Gobierno se ponga en la posición de decir: 'Vamos a decidir qué discurso nos gusta y cuál no, y vamos a amenazar con sacarlos del aire si no nos gusta lo que están diciendo'".
Cruz, pese a su cercanía con Trump, se opuso tajantemente, comparando las acciones de Carr con la actitud de "un mafioso" que entra a un bar y amenaza al dueño con destruir el lugar.
El senador opinó que Kimmel "mintió" en sus comentarios sobre la familia Kirk o sobre Trump, pero señaló que la vía correcta era presentar una demanda por difamación.
Otros actores conservadores, incluidos medios como Wall Street Journal y Free Press, publicaron editoriales en desacuerdo con la suspensión del show.
Esta tarde, Trump fue consultado sobre la postura de Cruz y respondió desde la Oficina Oval: "Cuando el 97% de las noticias sobre una persona son negativas, ya no se trata de libertad de expresión", defendiendo además el actuar de Carr, a quien calificó como un "gran patriota".