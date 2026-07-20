Celebración del Mundial deja dos fallecidos, 12 detenidos y 80 heridos en España

La noche de celebraciones por la victoria de España en la final del Mundial 2026 deja dos fallecidos, más de 80 heridos y al menos 12 detenidos en todo el territorio ibérico, según el reporte de la autoridad hispana.

En Madrid se detuvo a siete personas durante la madrugada de este lunes, cinco de ellas por delitos de odio tras una discusión en un bar, otra por desórdenes públicos y atentado a la autoridad en la plaza de Cibeles y la última por desobediencia grave en la Puerta del So.

Además, los servicios sanitarios madrileños han trasladado a un total de 36 heridos a los hospitales de la ciudad.

Por su parte, los Mossos d'Esquadra han detenido en Barcelona a tres personas por distintos robos durante la noche y los servicios sanitarios han atendido a 29 personas, 24 de carácter leve y 5 menos graves.

En la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo un menor de 13 años murió y otro está grave, con una fractura en una pierna e ingresado en un hospital, tras derrumbarse la fuente de la Glorieta del Árbol Gordo, hiriendo a un tercer menor, que ya ha sido dado de alta.

Además, el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado de la muerte de un joven de unos 20 años en una plaza de la localidad toledana de Sonseca, que comenzó a sufrir convulsiones mientras veía el partido.