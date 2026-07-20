Celebración del Mundial deja dos fallecidos, 12 detenidos y 80 heridos en España
Un niño de 13 años murió tras caer de una fuente mientras celebraba la segunda estrella de la selección hispana.
Un niño de 13 años murió tras caer de una fuente mientras celebraba la segunda estrella de la selección hispana.
La noche de celebraciones por la victoria de España en la final del Mundial 2026 deja dos fallecidos, más de 80 heridos y al menos 12 detenidos en todo el territorio ibérico, según el reporte de la autoridad hispana.
En Madrid se detuvo a siete personas durante la madrugada de este lunes, cinco de ellas por delitos de odio tras una discusión en un bar, otra por desórdenes públicos y atentado a la autoridad en la plaza de Cibeles y la última por desobediencia grave en la Puerta del So.
Además, los servicios sanitarios madrileños han trasladado a un total de 36 heridos a los hospitales de la ciudad.
Por su parte, los Mossos d'Esquadra han detenido en Barcelona a tres personas por distintos robos durante la noche y los servicios sanitarios han atendido a 29 personas, 24 de carácter leve y 5 menos graves.
En la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo un menor de 13 años murió y otro está grave, con una fractura en una pierna e ingresado en un hospital, tras derrumbarse la fuente de la Glorieta del Árbol Gordo, hiriendo a un tercer menor, que ya ha sido dado de alta.
Además, el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado de la muerte de un joven de unos 20 años en una plaza de la localidad toledana de Sonseca, que comenzó a sufrir convulsiones mientras veía el partido.