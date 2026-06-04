Chilena fue víctima de ataque racista en Metro de Barcelona: Mujer le escupió

Una joven chilena fue víctima de un ataque racista en el Metro de Barcelona, luego que una mujer la insultara y la escupiera en medio de una serie de agresiones verbales contra distintos pasajeros.

El incidente ocurrió en un tren de la Línea 4 y fue grabado por testigos que se encontraban en el lugar, cuyas imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales.

En los registros se observa a la mujer lanzando comentarios xenófobos contra varias personas del vagón, exigiéndoles hablar catalán y asegurando que se encontraban en "su casa".

Según muestran los videos, la agresora también increpó a otros pasajeros e incluso atacó verbalmente a un hombre que viajaba sentado junto a ella. Entre quienes recibieron los insultos se encontraba una joven latinoamericana identificada por medios locales como chilena.

La tensión alcanzó su punto máximo cuando la mujer escupió a la joven, quien reaccionó y la enfrentó. Ambas protagonizaron un forcejeo mientras otros pasajeros observaban e intentaban controlar la situación.