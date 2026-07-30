Juan Luis Moraga, presidente de la Cooperativa Campesina de Salineros de Cahuil, Barrancas y La Villa, de la Región de O'Higgins, conversó con Lo que Queda del Día sobre las millonarias pérdidas que han sufrido durante el último año.

Moraga detalló que no se logró sacar sal de Cahuil en 2025, debido a una inundación de agua dulce en el sector, por lo que las familias no han logrado tener ingresos, más allá de los relacionados a las limpiezas de las salinas.

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