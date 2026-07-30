La contingencia operativa en la Línea 5 del Metro de Santiago continúa bajo un protocolo de revisión tras el incendio que afectó a la estación Santa Isabel.

Desde la empresa estatal confirmaron que las labores se encuentran concentradas en garantizar que el recinto cumpla con todos los estándares ambientales de ventilación y limpieza antes de autorizar el ingreso de público, descartando fijar un día específico para su reapertura.

"No tenemos ninguna presión por reabrir antes de que todas las condiciones estén dadas para realizar eso. Entonces, después de un incendio, es normal realizar algún proceso de ventilación, de limpieza, de mediciones también ambientales, es parte del protocolo habitual para asegurar que el lugar es un lugar seguro antes de reabrir", afirmó el gerente de Planificación y Clientes de Metro, Carlos Melo.

En entrevista con Cooperativa, el ejecutivo dijo que "preferiría no aventurarme en ofrecer algún plazo (de apertura de la estación), pero que los usuarios tengan la certeza de que estamos trabajando con la mayor celeridad para hacerlo".

"Por lo tanto, cuando tengamos la información completa y tengamos las certezas, vamos a informar por todos nuestros canales oficiales la reapertura de la estación cuando corresponda", puntualizó.

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