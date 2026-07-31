Centenares de migrantes que en las últimas horas habían accedido de forma irregular a Ceuta han comenzado a regresar a Marruecos por el mismo punto por el que entraron, el espigón fronterizo con España.

No obstante, durante la noche otros grupos protagonizaron corridas intentando llegar al territorio hispano, en la mayor crisis migratoria en el estrecho de Gibraltar desde 2021 y que ya suma 34 muertos, ahogados intentando nadar en la costa local.

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