España abrió consulta ciudadana para vetar la venta de energéticas a menores de 16 años

El Gobierno español lanzó este jueves a consulta pública un anteproyecto de ley para regular las bebidas energéticas y prohibir su venta a menores de 16 años, con el objetivo de que "se convierta en ley cuanto antes", anunció el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy.

La iniciativa, que se elevará posteriormente al Consejo de Ministros, busca limitar los riesgos que el consumo de estas bebidas puede provocar a los niños, niñas y adolescentes.

El ministro subrayó que la consulta pública permitirá que ciudadanía y colectivos afectados puedan hacer aportaciones a la futura norma.

La propuesta de ley impulsada por Sumar (coalición de izquierdas que es integrante minoritario del Gobierno) fue rechazada el 26 de mayo en el Congreso de los Diputados por los votos dela derecha y la ultraderecha, junto con la abstención del partido regionalista vasco PNV.

"Vamos a insistir las veces que haga falta hasta que esto sea ley, la obligación democrática es de garantizar entornos saludables y seguros para la infancia y la adolescencia", insistió el ministro.

Diagnóstico sanitario

Casi el 40% de los adolescentes toma bebidas energéticas, según encuestas del Ministerio de Sanidad, y un 15% de ellos mezcla las bebidas energéticas con alcohol, una práctica que multiplica los riesgos para la salud.

La propuesta de Consumo se sustenta en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos, que advierten de que un consumo excesivo de cafeína puede provocar efectos fisiológicos no deseados como alteración del sueño, efectos psicológicos, alteración del comportamiento o trastornos cardiovasculares.

La iniciativa va en línea con las medidas que están adoptando diferentes países europeos como Alemania, Noruega, Letonia, Polonia, Hungría o Lituania; así como con normativa ya aprobada o tramitándose en España por algunos Gobiernos regionales como los de Galicia y Asturias.