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Manifestantes realizan velatones en España tras muerte de Maricarmen

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Tras confirmarse este miércoles el fallecimiento de Maricarmen, la mujer cuyo desahucio encendió las protestas por vivienda en España, en diversas ciudades del país, como Madrid y Sevilla, manifestantes han prendido velas y levantado lienzos para recordarla.

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