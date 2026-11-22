Carlos Alcaraz levantó en Turín por primera vez el título de las Finales ATP
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Carlos Alcaraz levantó este domingo por primera vez el título de las Finales ATP, tras vencer al alemán Alexander Zverev, el número uno del mundo, en la definición en Turín.
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